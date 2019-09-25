Илья Резник подал в суд на детсады

Илья Резник не захотел делиться «Маленькой страной» и подал в суд на детсады

Известный поэт Илья Резник потребовал от сети детских садов «Маленькая страна» 70 миллионов рублей за использование его бренда. Владельцы учреждений не увидели оснований платить поэту. Резник подал на них заявление в Следственный комитет . В ситуации разбирался «360».

«Исключительные права на товарный знак «Маленькая страна» зарегистрированы на автономную некоммерческую организацию «Музыкальный театр Ильи Резника». По нашему законодательству, автор литературного произведения обладает исключительными правами, то бишь никто не может без его разрешения его использовать. Организация не давала никому разрешения на использование этого обозначения — «Маленькая страна»», — заявил адвокат Резника Юрий Романов.

Алина и Олег Будивские основали в 2013 году сеть детских садиков, но организация получилась малоприбыльная. Во всех случаях, связанных с юридическими вопросами, супруги использовали свое малое предприятие — «ИП Будивская А. А.». По утверждениям формальной владелицы сети, товарный знак «Маленькая страна» она в работе не использовала. Такое название для сети предложили родители на общем собрании — так с тех пор и повелось. На своем сайте организация называет себя «Детская страна». Однако адвокат все же усмотрел в этой истории преступление.

«По моему мнению, они являются основателями одной мошеннической структуры, которую создали, незаконно прикрываясь словесным обозначением «Маленькая страна». Незаконно его используя, они развили целую сеть так называемых детских садов», — заявил юрист.

По его словам, Будивских неоднократно предупреждали, что они нарушают закон — им не раз отправляли досудебные претензии. Многомиллионной компенсации, по утверждению юриста, никто от них не требовал.

У супругов Будивских — свой взгляд на происходящее. Как рассказал «360» глава семьи, Резник пытается совершить рейдерский захват сети их детских садов.

«У нас 60 детских садов. В каждый из них Резник прислал досудебную претензию. В претензии написал, что раз вы, детский сад, используете название «Маленькая страна», вы должны мне три миллиона рублей. Никто ему ничего не заплатил. Резник начал подавать в суды на эти детские сады — и все их проиграл. И он пошел иным путем: написал заявление в СК, что я и моя супруга создали сеть детских садов и незаконно использовали его товарный знак, продавали франшизу и должны ему 70 миллионов рублей», — рассказал Будивский.

По мнению семейства, то, что делает Резник — это рейдерский захват.

«Это рейдерский захват! Мы создали более двух тысяч рабочих мест, более 50 тысяч детей получили места в наших садах. Детские сады сети имеют гослицензии на образовательную деятельность, соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора и МЧС. Сеть имеет хорошую репутацию. Я более 20 лет работаю в сфере образования, кандидат наук, доцент», — рассказала между тем Алина Будивская.

По ее словам, при создании сети детских садов на общем собрании родителей было предложено условное название «Маленькая страна», как устойчивое выражение русского языка и хорошо подходящее для названия детского сада, под его оформление.

«Ведь наш логотип состоит из маленьких фантазийных домиков, которые дети назвали своей маленькой страной. В течение длительного времени мы не знали, что устойчивое словосочетание русского языка «маленькая страна» является чьим-то товарным знаком. Когда мне стало известно, что имеется такой товарный знак «Маленькая страна», я исключила это словосочетание из логотипа», — добавила Будивская.

Чем закончится противостояние поэта и социальных предпринимателей, а точнее — их юристов, говорить пока преждевременно. Идет разбирательство, расследуется уголовное дело. позиции обеих сторон отточены и выверены и победит тот, чьи нервы окажутся в итоге крепче.

Но почему тогда Илья Резник через своего адвоката говорил в интервью, что счастлив, если дошкольные учреждения берут своими названиями строчки из его текстов?