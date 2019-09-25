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Судебные приставы получат новый статус 

Парламентская газета + ещё 4 2 часа назад
Судебные приставы получат новый статус
Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов получат статус отдельной категории госслужащих. Соответствующий закон, ранее принятый Госдумой в третьем чтении, Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 25 сентября.
Согласно закону, ФССП будет отнесена к государственной службе, отличной от службы в полиции, но имеющей свои особенности в отличие от обычной гражданской службы.
Ранее ФССП была отнесена к гражданской службе, но учитывая, что полномочия её сотрудников предполагают применение силы и спецсредств, которые свойственны правоохранительным органам, возникла необходимость уточнить и изменить этот статус.
Положения закона также регулируют правоотношения при поступлении россиян на службу в ФССП и её прохождение на должностях сотрудников органов принудительного исполнения на условиях, предусмотренных федеральными законами.
Устанавливается, что служба осуществляется на контрактной основе, вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение отдельных должностей. Кроме того, к сотрудникам ФССП будут предъявляться повышенные требования, которые уже предъявляются к сотрудникам других ведомств. Например, приставам запретят иметь двойное гражданство, кроме того, к ним будут применяться требования антикоррупционного законодательства.
Закон также затрагивает вопросы служебного времени и времени отдыха сотрудников, определяет продолжительность служебного времени, условия установления ненормированного служебного дня, а также обеспечивает единый подход к установлению продолжительности отпусков на службе в органах принудительного исполнения.
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Комментарии
Общество , Госдума , Совет Федерации , МВД
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