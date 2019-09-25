В России начнут доставлять грузы с помощью дронов

Дроны-тяжеловозы появятся в России через три года

Специализированные дроны, способные перевозить грузы весом до 80 килограммов, появятся в России в 2022 году, рассказали в Национальной технологической инициативе.

Грузовой беспилотник «ЭРА-300» сможет развивать скорость до 180 км/ч и преодолевать расстояние более 270 километров. Глава компании «Аэроксо», занимающейся разработкой летательного аппарата, Эльдар Разроев рассказал, что испытания дрона запланированы на ближайшее время, передаёт РИА Новости.

Он пояснил, что беспилотники могут использоваться не только в почтовых перевозках, но и способны заменить лёгкие вертолёты в нефтегазовой сфере, где на них приходится порядка 60% рынка вертолётных доставок грузов.