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Дроны-тяжеловозы появятся в России через три года 

News.ru + ещё 1 15 минут назад
В России начнут доставлять грузы с помощью дронов
Фото: РИА Новости
Специализированные дроны, способные перевозить грузы весом до 80 килограммов, появятся в России в 2022 году, рассказали в Национальной технологической инициативе.
Грузовой беспилотник «ЭРА-300» сможет развивать скорость до 180 км/ч и преодолевать расстояние более 270 километров. Глава компании «Аэроксо», занимающейся разработкой летательного аппарата, Эльдар Разроев рассказал, что испытания дрона запланированы на ближайшее время, передаёт РИА Новости.
Он пояснил, что беспилотники могут использоваться не только в почтовых перевозках, но и способны заменить лёгкие вертолёты в нефтегазовой сфере, где на них приходится порядка 60% рынка вертолётных доставок грузов.
Как писал News.ru ранее, Минэнерго России планирует разработать законопроект, касающийся полётов беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По словам замглавы ведомства Анастасии Бондаренко, передвижения дронов могут быть ограничены в 2020 году.
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Общество , Наука и техника , Минэнерго , РИА Новости
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