Умер музыкант и поэт Роберт Хантер

Умер Роберт Хантер

Поэт и певец Роберт Хантер умер на 79-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.

Хантер скончался вечером в понедельник — «мирно в своей постели в своем доме в окружении любимых». В этот момент за руку его держала жена Морин.

Роберт Хантер — уроженец города Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, видный деятель хиппи-движения, праправнук шотландского поэта 18 века Роберта Бернса

Хантер наиболее известен сотрудничеством с группой Grateful Dead. Она была создана в 1965 году, в 1967-м Хантер присоединился к ней, став одним из основных авторов текстов песен. В середине 1990-х он был включен в Зал славы рок-н-ролла как участник Grateful Dead.