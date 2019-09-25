Умер музыкант и поэт Роберт Хантер

Поэт и певец Роберт Хантер умер на 79-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.
Хантер скончался вечером в понедельник — «мирно в своей постели в своем доме в окружении любимых». В этот момент за руку его держала жена Морин.
Роберт Хантер — уроженец города Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, видный деятель хиппи-движения, праправнук шотландского поэта 18 века Роберта Бернса.
Хантер наиболее известен сотрудничеством с группой Grateful Dead. Она была создана в 1965 году, в 1967-м Хантер присоединился к ней, став одним из основных авторов текстов песен. В середине 1990-х он был включен в Зал славы рок-н-ролла как участник Grateful Dead.
Хантер сочинил тексты таких хитов Grateful Dead, как Alligator, Dark Star, St. Stephen и China Cat Sunflower, писал для Элвиса Костелло, Боба Дилана и группы Los Lobos, пел сам, играл на мандолине, написал несколько книг, перевел на английский язык «Дуинские элегии» Райнера Марии Рильке, бывал членом церкви саентологии и волонтером в исследовании психоделиков в Стэнфордском университете, завел троих детей, а в последние годы жил в городе Сан-Рафаэль, Калифорния.