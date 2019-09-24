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Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1» 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
Ведущий программы «Кто против?» Дмитрий Куликов выгнал из студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна по его просьбе, пишет «Лента.ру».
Ковтун попросил показать ему «красную карточку», потому что ему якобы не давали слова. Непосредственно перед этим ведущий прервал его речь, когда украинец перечислял имущество, изъятое у подозреваемого в коррупции полковника ФСБ России Кирилла Черкалина.
Ковтун заговорил о Черкалине в связи с обсуждением задержания бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева Виктории, которая вместе с двумя гражданами Украины и гражданином Хорватии пыталась пронести через границу с Польшей 650 тысяч евро (45,6 миллионов рублей).
После изгнания Ковтуна из студии ведущий отметил, что изъятое у Черкалина имущество пойдет в российский бюджет, в Князев подал в отставку и уедет с тем, «что жена не довезла».
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин был задержан в апреле 2019 года, его подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей.
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Общество , Видео , Дмитрий Куликов , Кирилл Черкалин , Сергей Князев , Вячеслав Ковтун , ФСБ , Lenta.ru
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