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Раскрыта причина срыва Соловьева 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
По словам Амнуэля, Соловьев перешел на крик, потому что не имел других аргументов, чтобы опровергнуть его слова.
«Аргументы истории очень трудно опровергнуть», — приводит «Царьград» слова Амнуэля, — «История — это не гардероб, в котором вы оставляете только те платья, которые вам нравятся».
Он также рассказал, что они с ведущим программы продолжили спор после съемок.
Накануне Владимир Соловьев признался, что «вышел из себя» во время съемок «Вечера с Владимиром Соловьевым». По его словам, причиной гнева стал «либеральный бред про нашу историю».
В ходе программы Григорий Амнуэль рассуждал о Холокосте и обвинил в нем советских солдат. Соловьев в ответ на это заявил, что «назвать советский народ виновником холокоста — высший уровень подлости».
Комментарии77
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Григорий Амнуэль , Царьград ТВ
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