Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию 

Художественный руководитель и директор МХТ им. Чехова Сергей Женовач попал в реанимацию. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на самого режиссера.
«Я сейчас в больнице лежу, в реанимации», — заявил Женовач.
В администрации театра сказали, что госпитализация худрука — это «плановое мероприятие, ничего экстренного».
Причина госпитализации не уточняется.
Сергею Женовачу 62 года, он возглавляет МХТ им. Чехова с марта 2018 года. До этого он руководил театром «Студия театрального искусства», который создал в 2005 году.