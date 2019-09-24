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Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию 

Рамблер 15 минут назад
Художественный руководитель и директор МХТ им. Чехова Сергей Женовач попал в реанимацию. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на самого режиссера.
«Я сейчас в больнице лежу, в реанимации», — заявил Женовач.
В администрации театра сказали, что госпитализация худрука — это «плановое мероприятие, ничего экстренного».
Причина госпитализации не уточняется.
Сергею Женовачу 62 года, он возглавляет МХТ им. Чехова с марта 2018 года. До этого он руководил театром «Студия театрального искусства», который создал в 2005 году.
Общество , Видео , Сергей Женовач
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