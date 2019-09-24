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Сенцов заявил о готовности пожать руку Путину 

Украина.ру 17 минут назад
Сенцов заявил о готовности пожать руку Путину
Фото: РИА Новости
Освобожденный из заключения в России режиссер Олег Сенцов назвал условие, при котором готов пожать руку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом режиссер рассказал в интервью сайту «Крым. Реалии» 24 сентября.
«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек», — заявил Сенцов.
Режиссер был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы, которая готовила теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
На своей пресс-конференции после освобождения Сенцов заявил, что готов вернуться в Крым только на танках.
В частности он подарил банку, которую привез из тюрьмы, президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил наполнить ее нагрудными знаками других украинских заключенных, которые находятся в России.
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