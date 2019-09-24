Сенцов заявил о готовности пожать руку Путину

«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек», — заявил Сенцов.

Режиссер был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы, которая готовила теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

На своей пресс-конференции после освобождения Сенцов заявил, что готов вернуться в Крым только на танках.