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Вышинский получил работу в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 31 минуту назад
Вышинский получил работу в России
Фото: РИА Новости
Телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что освобожденный из-под стражи руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский будет вести программу «Настоящая Украина» на российском ТВ.
Киселев сообщил на форуме Союза журналистов «Вся Россия» в Сочи, что Вышинский «будет вести программу „Настоящая Украина“ на российском телевидении» для «культурологического познания Украины» и «для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну», передает РИА «Новости».
Напомним, 7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России.
Кирилл Вышинский поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и участие в его судьбе и заявил о готовности вернуться в Киев для участия в судебном заседании.
На Украине журналиста обвинили в госизмене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Сам Вышинский отмечал, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».
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Комментарии1
Общество , Кирилл Вышинский , Дмитрий Киселев , Владимир Путин , РИА Новости , Сочи
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