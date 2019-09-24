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Росгвардейцев захотели обязать представляться гражданам 

Lenta.ru + ещё 13 46 минут назад
Росгвардейцев обязали представляться гражданам
Фото: РИА Новости
Росгвардия поддержала инициативу обязать нацгвардейцев представляться и показывать служебное удостоверение по требованию граждан. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
По его словам, позиция службы отражена в двух официальных письмах, которые получил комитет. Одно подписано курирующим заместителем директора Сергеем Лебедевым, второе — статс-секретарем Олегом Плохим.
Сейчас депутаты и представители Росгвардии дорабатывают соответствующий законопроект перед его внесением в Госдуму. В нем будет прописана обязанность бойцов обращаться к гражданину, представляясь и показывая удостоверение. Это правило будет действовать не во всех случаях, например, не будет распространяться на пресечение беспорядков в колониях.
Предполагается, что проект закона поступит в нижнюю палату парламента до конца октября.
Часто россиянам сложно понять, кто перед ними — полицейский или росгвардеец, чьи полномочия иногда схожи. Сейчас нацгвардейцы не обязаны сообщать гражданам свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение. Такой порядок прописан в федеральном законе «О войсках национальной гвардии РФ». При этом отмечается, что представиться рекомендуется, чтобы избежать конфликтных ситуаций.
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Комментарии
Общество , Олег Плохой , Сергей Лебедев , Росгвардия , Госдума
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