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Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2» 

RT на русском + ещё 3 45 минут назад
О Северном потоке-2: «Сложные моменты станут замалчивать»
Фото: EPA
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
«Польша теперь будет во всём поддерживать Штаты, а США будут во всём поддерживать Польшу, сложные моменты истории станут замалчивать. Всё это — элементы американской стратегии, где Польше выделяется роль главного сдерживателя. Они должна стать барьером по отношению к России и провокатором по отношению к Германии. Если Берлин не будет отстаивать свои собственные интересы, то попадёт в американские внешнеполитическое ловушки», — сказал эксперт.
По словам Брутера, в интересах американцев разделять Европу и провоцировать её, «а нынешняя Польша представляет для этого наибольший интерес».
Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2», назвав его угрозой для энергобезопасности Европы.
Польские власти неоднократно выступали против СП-2, называя его вредным для европейской энергобезопасности.
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.
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Комментарии2
Общество , В мире , Анджей Дуда , Владимир Брутер , Дональд Трамп , США
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