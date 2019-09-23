В Германии суд признал похмелье болезнью

Такое решение он вынес по иску против производителя продуктов.

Эта компания, в том числе, делает напитки и порошки, которые, как утверждают в организации, помогают справиться с недугом. Истец настаивал на том, что деятельность компании, название которой не уточняется, нарушает законы. Суд встал на его сторону, передаёт BBC News.

По решению суда болезнью следует считать любое, даже небольшое или временное нарушение в работе организма. К подобным нужно относить и похмелье, которое включает в себя такие симптомы, как разбитость, тошноту и головную боль. Таким образом, обычные продукты и напитки не могут позиционироваться как средства для борьбы с похмельем.