Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети

«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях», — сказала она.

По её словам, основными причинами пропажи детей являются отсутствие надлежащего контроля в социальных учреждениях, конфликтные отношения в семье, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение, неблагоприятные условия жизни и другие.

В СК рассказали, что в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019-го — 8383.

По итогам совещания руководитель ведомства Александр Бастрыкин дал ряд поручений, в частности, проработать вопрос о создании базы ДНК-учёта родственников пропавших без вести детей.

Ранее следователи завели уголовное дело в отношении матери двухлетней девочки, которую два дня искали в Вологодской области.