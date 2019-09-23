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Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети 

RT на русском + ещё 3 49 минут назад
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети. Данные были представлены официальным представителем ведомства Светланой Петренко.
«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях», — сказала она.
По её словам, основными причинами пропажи детей являются отсутствие надлежащего контроля в социальных учреждениях, конфликтные отношения в семье, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение, неблагоприятные условия жизни и другие.
В СК рассказали, что в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019-го — 8383.
По итогам совещания руководитель ведомства Александр Бастрыкин дал ряд поручений, в частности, проработать вопрос о создании базы ДНК-учёта родственников пропавших без вести детей.
Ранее следователи завели уголовное дело в отношении матери двухлетней девочки, которую два дня искали в Вологодской области.
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Общество , Александр Бастрыкин , Светлана Петренко , СКР
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