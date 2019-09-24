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Названы регионы, где чаще всего пропадают дети 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Фото: РИА Новости
Больше всего детей пропадает в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Эти данные были озвучены на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.
По словам Петренко, основные причины пропажи несовершеннолетних — отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликты в семье, неблагоприятные условия жизни, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, и ряд других.
Статистика ведомства
В 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, в первом полугодии 2019-го таких обращений было 8383.
На данный момент местонахождение подавляющего большинства разыскиваемых лиц по этим сообщениям установлено, и в розыске продолжают оставаться 98 несовершеннолетних из числа пропавших в этот период.
Поручения руководства СК
Бастрыкин по итогам совещания поручил конкретизировать ведомственную нормативную базу, которая регламентирует взаимодействие подразделений центрального аппарата и территориальных следственных органов по розыску пропавших без вести несовершеннолетних. Также он дал поручение проработать вопрос о совершенствовании взаимодействия с оперативными службами МВД, МЧС и другими ведомствами на этом направлении.
Также глава ведомства поручил проработать вопрос о создании на сайте СК актуального раздела, где будет содержаться информация о разыскиваемых несовершеннолетних.
"Такой блок, безусловно, будет способствовать повышенной информированности населения о пропавших детях, что может помочь их поиску", — отмечают в ведомстве.
Также Бастрыкин поручил подчиненным проработать вопрос о создании базы ДНК-учета родственников несовершеннолетних, которые пропали без вести.
Кроме того, Петренко рассказала, что с учетом важности, оперативности и значительного опыта работы волонтерских организаций, подразделения СК будут ориентироваться на повышение эффективности взаимодействия с ними при розыске пропавших несовершеннолетних.
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Комментарии1
Общество , Происшествия , Новости регионов , Александр Бастрыкин , Светлана Петренко , МЧС , СКР , МВД , РИА Новости
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