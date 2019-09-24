МЧС анонсировало масштабную ликвидацию своих учреждений

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.

"До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России — часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения", — сообщили в МЧС.

Представитель министерства пояснил, что с 1 января 2020 года МЧС России переведет территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру.

В МЧС отметили, что до конца года будут завершены все организационные моменты.

"Всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров", — отметили в МЧС.

Поэтапная реорганизация в ведомстве началась осенью 2018 года в соответствии с поручением президента РФ с целью сокращения излишних управленческих звеньев, устранения дублирующих функций, эффективного и оперативного управления центральным аппаратом МЧС России территориальными органами.

На первом этапе было сокращено количество обеспечивающих структур и упразднены должности руководящего состава, были ликвидированы четыре региональных центра МЧС России — Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях. В июле этого года в пилотном режиме новая структура была опробована в девяти главных управлениях МЧС России — в Республике Мордовия, Хабаровском и Ставропольском краях, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской и Курганской областях, Москве. В результате общая штатная численность девяти главков была увеличена на 3614 человек за счет ликвидации 83 юридических лиц.

"Переход на новую модель позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары", — заключили в МЧС, добавив, что вопрос перехода на новую организационно-штатную структуру был рассмотрен во вторник на коллегии министерства, заседание которой провел глава МЧС Евгений Зиничев.

Юрлица МЧС

Ранее в Главном управлении МЧС по Москве, которое в пилотном проекте перешло на новую организационную структуру, сообщили, что федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях" перестанет быть самостоятельным юридическим лицом, но на численности личного состава и его работе это не отразится. Он в полном составе войдет в ГУ МЧС по Москве. Но в системе МЧС, помимо ЦУКСов, самостоятельными юридическими лицами являются в том числе отряды Федеральной противопожарной службы, в которые входят пожарно-спасательные части. Они также будут включены в состав региональных ГУ МЧС.