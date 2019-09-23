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Пилот посадившего в поле А 321 отказался от новой квартиры 

Рамблер 26 минут назад
Семья летчика Дамира Юсупова, посадившего пассажирский самолет в кукурузном поле, не планирует переезжать в квартиру, подаренную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
«Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик», — рассказал Юсупов «Ura.ru».
Семья Дамира Юсупова живет в хрущевке в городе Полевской в 50 км от Екатеринбурга.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев подарил экипажу самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» по однокомнатной квартире в ЖК «Балтийский» в Екатеринбурге.
Самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. На борту лайнера находились 233 человека, все остались живы. Причиной аварии стало столкновение самолета со стаей чаек, после чего двигатели аэробуса отключились, один из них загорелся. Пилоты самолета Дамир Юсупов и Георгий Мурзин были награждены званиями Героев России, остальным членам экипажа вручили ордена Мужества.
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Общество , Видео , Евгений Куйвашев , Уральские авиалинии , Свердловская Область
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