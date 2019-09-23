«Больше не будет». Друзя простили

Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

Магистр Александр Друзь вернется на программу «Что? Где? Когда?» уже в этом сезоне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, «Первый канал» был против возвращения Александра Друзя в эфир, однако «производители шоу сумели убедить телевизионщиков, что он „больше не будет“.

Друзь вернётся, однако играть сможет только в следующем, отмечает Telegram-канал.

»Первый канал» ранее отстранил магистра и капитана команды игроков Александра Друзя. По данным «Газеты.ru», редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа, для того, чтобы узнать вопросы, которые будут на игре. В свою очередь Друзь опроверг обвинения Бера. По словам игрока, именно тот предложил ему «сделку с вопросами за деньги, которые он должен заплатить ему с выигрыша».

«Первый канал» выступил с заявлением, в котором назвал «неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя», которые «осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег», отметив, что каналу также нанесен «репутацонный вред».