«Больше не будет». Друзя простили

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Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» 

Рамблер + ещё 15 48 минут назад
Магистр Александр Друзь вернется на программу «Что? Где? Когда?» уже в этом сезоне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, «Первый канал» был против возвращения Александра Друзя в эфир, однако «производители шоу сумели убедить телевизионщиков, что он „больше не будет“.
Друзь вернётся, однако играть сможет только в следующем, отмечает Telegram-канал.
»Первый канал» ранее отстранил магистра и капитана команды игроков Александра Друзя. По данным «Газеты.ru», редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа, для того, чтобы узнать вопросы, которые будут на игре. В свою очередь Друзь опроверг обвинения Бера. По словам игрока, именно тот предложил ему «сделку с вопросами за деньги, которые он должен заплатить ему с выигрыша».
«Первый канал» выступил с заявлением, в котором назвал «неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя», которые «осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег», отметив, что каналу также нанесен «репутацонный вред».
Позднее в интервью «Комсомольской правде» Друзь отметил, что «отправился на пенсию», пишет книги и «пытается учить молодых, как правильно делать то, чем уже не занимается».
Комментарии13
Общество , Видео , Александр Друзь , Комсомольская правда
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