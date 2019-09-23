Более 45% жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос

Более 45% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс , свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.

Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в Альянсе поддержали бы 23,1% местных жителей (22,1% опрошенных в мае). В то же время 45,8% опрошенных (54,8% — в мае) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 13,2% (9,2% — ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 13,6% % (9,6% — ранее) респондентов не определились с ответом. Остальные 4,3% (4,3% — ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО.

Опрос был проведен с 11 по 20 сентября, в нем приняли участие 1189 человек из 88 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.