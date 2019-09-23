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Более 45% жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Более 45% жителей Молдавии против вступления в НАТО
Фото: РИА Новости
Более 45% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.
Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в Альянсе поддержали бы 23,1% местных жителей (22,1% опрошенных в мае). В то же время 45,8% опрошенных (54,8% — в мае) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 13,2% (9,2% — ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 13,6% % (9,6% — ранее) респондентов не определились с ответом. Остальные 4,3% (4,3% — ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО.
Опрос был проведен с 11 по 20 сентября, в нем приняли участие 1189 человек из 88 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.
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Комментарии2
Общество , В мире , Игорь Додон , НАТО , Молдова
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