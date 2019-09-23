Россияне рассказали о борьбе c депрессией после отпуска

Россияне рассказали, как справляются c депрессией после отпуска

Более половины жителей России , вернувшись из отпуска, оставляют в запасе несколько дней перед выходом на работу, чтобы справиться с плохим настроением.

В опросе, который провели эксперты одного из сервисов, приняли участие около 23,5 тысячи человек из 22 стран.

Исследование показало, что более половины россиян, вернувшись из отпуска, грустят, около 18% рассказали, что плохое настроение начинают испытывать уже по дороге домой, а 19% назвали самым трудным в эмоциональном плане первый день после возвращения. При этом женщины испытывают депрессию чаще, передаёт РИА Новости.

По данным специалистов, причиной плохого настроения в основном является необходимость возвращаться к повседневным обязанностям: перестирывать вещи не хочет четверть из опрошенных респондентов, идти в магазин — 20%.

Вместе с этим около 35% россиян рады возвращению домой, потому что смогут снова спать в своей кровати, 19% довольны тем, что с окончанием отпуска они начнут тратить меньше денег. Примерно 9% путешественников скучают по домашней еде, приготовленной самостоятельно, а 7% респондентов планируют сократить потребление спиртного.

Для того чтобы быстрее адаптироваться к жизни после отпуска, 63% туристов оставляют в запасе пару дней перед выходом на работу, пытаются раньше уходить из офиса или берут больничный. Около 22% опрошенных проводят больше времени с родными и близкими.