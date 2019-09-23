Политолог усомнился в вероятности импичмента Трампа

«На этой стадии импичмент уже невозможен», — выразил уверенность специалист.

Он напомнил, что для проведения процедуры импичмента нужно не только голосование в Конгрессе, но также и сложные процедуры решений сената.

По мнению Беня, это практически неосуществимо, так как в сенате наблюдается некоторое преобладание Республиканской партии . При этом маловероятно, что кто-то решится на такую «волокитную манипуляцию», как процедура импичмента.