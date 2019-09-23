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Политолог усомнился в вероятности импичмента Трампа 

360tv.ru 1 час назад
Политолог усомнился в вероятности импичмента Трампа
Фото: РИА Новости
Политолог и публицист Евгений Бень обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что Конгресс США допустил импичмент главы государства Дональда Трампа в случае давления на лидера Незалежной Владимира Зеленского.
«На этой стадии импичмент уже невозможен», — выразил уверенность специалист.
Он напомнил, что для проведения процедуры импичмента нужно не только голосование в Конгрессе, но также и сложные процедуры решений сената.
По мнению Беня, это практически неосуществимо, так как в сенате наблюдается некоторое преобладание Республиканской партии. При этом маловероятно, что кто-то решится на такую «волокитную манипуляцию», как процедура импичмента.
По словам политолога, этот вопрос можно считать закрытым, после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы.
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Общество , В мире , Роберт Мюллер , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Конгресс США , ИА Sputnik
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