В Роскомнадзоре объявили войну оскорблениям госсимволов

Роскомнадзор добился удаления 58 оскорбляющих госсимволы материалов

Роскомнадзор в 2019 году добился удаления 58 оскорбляющих символы госвласти материалов в социальных сетях, говорится в материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».

«В настоящий момент по данному закону в Роскомнадзор поступило 36 требований Генеральной прокуратуры в отношении 62 информационных материалов. Все они были размещены в социальных сетях, на форумах и видеохостингах. Запрещенная информация удалена в 58 случаев площадками «ВКонтакте», «Твиттер», «Инстаграм», «Фейсбук», YouTube и другими. Заблокированы четыре страницы интернет-сайтов с такой информацией», — передает ТАСС содержание доклада.

В документе сказано, что Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию. В этом перечне будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.

Жаров напомнил, что на Медиафоруме Общероссийского народного фронта он предложил создать реестр распространителей недостоверной информации. Это предложение было поддержано председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым

С начала действия закона в Роскомнадзор поступило 10 требований Генеральной прокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию, распространение которой несет угрозу общественной безопасности. Дополнительно РКН выявил 128 зеркал с аналогичными сообщениями. Информация размещалась в социальных сетях и на видеохостингах. Как говорится в докладе, в настоящий момент вся она удалена.

В качестве примеров приводятся фейк-ньюс о событиях в Чемодановке Пензенской области. Как говорится в докладе, конфликт местных жителей с цыганской общиной активно подогревался в социальных сетях ложными сообщениями (о якобы имевших место поджогах автомобилей и жилых домов, смертях пострадавших, изнасилованиях детей, столкновениях с полицией, приказе полиции стрелять на поражение и так далее). Вся эта ложная информация удалялась во взаимодействии с администрациями социальных сетей в течение одного-трех часов с момента выявления.

Также требование об удалении недостоверной информации касалось взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске — в информполе вбрасывались слухи о террористическом акте, радиационном заражении местности, выбросе отравляющих веществ, бегстве городской элиты и так далее.

«В целом, любой взрыв в представлении интернет-кликуш — атомный. В ситуации со взрывом боеприпасов на полигоне в Ачинске Красноярского края нам также пришлось удалять недостоверную информацию о радиационном заражении местности. Другие требования ГП касались слухов о многочисленных человеческих жертвах во время наводнения в Иркутской области и дезинформации о планах федерального центра изменить границы национальных республик Северного Кавказа во время общественного напряжения вокруг данной темы», — говорится в докладе.

Жаров считает, что массовое распространение средствами массовой коммуникации недостоверной информации — общемировая проблема.

«Профессиональные СМИ в условиях жесткой конкуренции за новости и сокращения времени на фактчекинг оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы. Принятое в прошлом году законодательство в этой сфере позволяет оперативно противодействовать «раскручиванию» фальшивых медиасюжетов в тех ситуациях, когда это несет реальную угрозу общественной безопасности», — отмечает он.

Напомним, в июле Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России. В том же месяце Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России. В августе YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблениями российского флага.