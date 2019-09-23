Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число выявленных нарушений в СМИ выросло из-за автоматического мониторинга 

РИА Новости + ещё 1 48 минут назад
Роскомнадзор будет искать нарушения по-новому
Фото: РИА Новости
Количество выявляемых нарушений в источниках массовой информации резко выросло после запуска автоматических систем мониторинга, говорится в тезисах к докладу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова на форуме Союза журналистов России "Вся Россия".
"С 2016 года при осуществлении контроля соблюдения законодательства средствами массовой информации Роскомнадзор использует автоматизированные системы мониторинга. Сегодня ежедневно осуществляется мониторинг 11 тысяч источников информации", — говорится в тезисах к докладу, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Как говорится в тексте доклада, после запуска автоматизированных систем мониторинга резко выросло количество выявляемых нарушений.
" (Из них) …48% … составляли материалы с информацией о способах совершения самоубийства, 28% — материалы с упоминанием об экстремистских организациях без указания на запрет их деятельности и 13% — материалы с нецензурной бранью", — утверждается в документе.
В тезисах указано, что Роскомнадзор поставил задачу взять курс на профилактику и предупреждение нарушений и сокращение доли нарушений с формальным составом.
"Наша задача — разъяснить, а не наказать. Мы нацелены на профилактику всегда, когда нет злого умысла или необоснованного упрямства", — говорится в докладе.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Последние новости
Ушел из жизни известный французский актер Ушел из жизни известный французский актер Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Детей из России облили в Турции горящим маслом Детей из России облили в Турции горящим маслом
Комментарии
Общество , Политика , Александр Жаров , Роскомнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»158
Путин перевооружит Абхазию
Путин перевооружит Абхазию438
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве612
Раскрыто убийство Михаила Круга
Раскрыто убийство Михаила Круга44
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ37
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
04:48
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Наука и техника Статьи
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение