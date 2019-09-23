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В Минфине назвали число чиновников в России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В Минфине посчитали российских чиновников
Фото: РИА Новости
В России на 10 тысяч населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти — тех, кого принято относить к чиновникам, это 3,3% от всех занятых в экономике, при этом только половина из них исполняет властные полномочия, занимая должность государственного служащего, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.
"Суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения России составляет сейчас около 1,7%. По данным на 1 июля, в стране порядка 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 тысячи человек — федеральные гражданские служащие, 252 тысячи — гражданские служащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысячи муниципальных служащих", — сообщила Нестеренко.
Вместе с тем, она отметила, что к "чиновникам" у нас принято относить не только государственных гражданских и муниципальных служащих, но и всех работников государственных и муниципальных органов. "Их около 2,4 миллиона человек. Получается, на 10 тысяч населения России приходится 163 "чиновника". Это 3,3% от численности занятых в экономике", — добавила замминистра.
"Много это или мало в сравнении с другими странами? Корректнее было бы сравнивать количество не госслужащих и даже не работников госорганов, а количество людей, занятых в государственном секторе вообще", — отметила она.
Так, по ее словам, во Франции, например, к госслужащим относят также учителей и врачей.
"По данным ОЭСР, около трети занятого населения России можно отнести к государственному сектору. Но наибольшую долю в структуре занятых в государственном секторе занимают работники госкомпаний и государственных учреждений. При этом доля служащих в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и обязательного соцобеспечения в общей численности занятых в экономике России примерно такая же, как в странах Европы — от 6 до 9,5%", — рассказала Нестеренко.
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Комментарии2
Общество , Политика , Татьяна Нестеренко , Минфин , РИА Новости
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