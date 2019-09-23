Невесты «постарели» в России

Росстат сообщил, что невесты в России «постарели»

Среднестатистическая невеста в России за последние годы «постарела» на восемь лет, сейчас большая часть женщин выходит замуж в возрасте 25-34 лет. Раньше наиболее популярным был возраст 18-24. Об этом свидетельствует отчет Росстата

По данным ведомства, в то же время наиболее популярным возрастом заключения брака у мужчин так и остался промежуток 25-34 года.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова назвала основные причины снижения брачности. По ее словам, молодые часто откладывают брак из-за получения образования, построения карьеры, отсутствие работы и собственного жилья и желания пожить в свое удовольствие.

Кроме того, постепенно увеличивается число женщин, которые выходят замуж после 35 лет, передает РИА Новости.