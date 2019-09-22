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В Роскачестве назвали главную опасность детского питания 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Роскачестве назвали главную опасность детского питания
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты исследовали 24 марки яблочного пюре и в трети из них обнаружили пестициды.
Эксперты Роскачества обнаружили опасные пестициды в детском питании, а именно в яблочном пюре. Именно с этого продукта педиатры рекомендуют начинать прикорм малышей. Фруктовые пюре молодые матери любят за удобство в использовании. В Роскачестве на исследование отобрали 24 марки — в трети нашли пестициды.
«Найденное количество пестицидов является следовым и могло попасть в продукцию в следствие обработки сырья пестицидами при выращивании, транспортировке или хранении», — заявила начальник отдела приема проб Роскачества Ольга.
Пестициды используются для роста урожая, но вырастить здорового ребенка вряд ли помогут, говорят эксперты. Детское питание относится к специализированной продукции и не каждое предприятие может его производить. К его оснащению и чистоте — особые требования.
«Требования и к качеству, и к компонентам определяется возрастом ребенка. Чем моложе возраст ребенка, тем строже требования к качеству и безопасности продукции детского питания», — рассказывает заведующая лаборатории возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Екатерина Пырьева.
Специалисты предупреждают, в детском пюре вообще не должно быть никаких добавок: красителей, консервантов, специй, сахара и соли. Содержание в такой продукции пестицидов, даже в остаточном количестве, не допустимо. Чувствительность растущего организма слишком высока.
«Они могут вызвать желудочно-кишечные расстройства и аллергические реакции, точно по такой же аналогии, как у взрослых. За исключением того, что маленьким детям нужны меньшие концентрации, поэтому в норме должны быть исключены все пестициды из детского питания», — рекомендует врач-педиатр Елена Кешинян.
Есть некачественное детское питание, а есть и вовсе — псевдодетское, утверждают эксперты. Многие производители рисуют на своих этикетках мультипликационных героев. Это вместо номера свидетельства о госрегистрации. Ведь продукция, предназначенная для детского питания, получает свой сертификат качества.
«Любое обнаружение в продуктах детского питания превышения карается жестко, то есть продукция изымается, ну и потом определенным репрессиям подвергается производитель, как он допустил, что в продуктах детского питания появляются чужеродные вещества выше установленных нормативов», — констатирует главный внештатный диетолог Министерства Здравоохранения Виктор Тутельян.
За баночками с детским питанием эксперты советуют внимательно смотреть не только в магазине, но и дома. Сроки и условия хранения у каждой продукции свои. Например, яблочное пюре открытым хранится только час.
Арбат районного значения
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Общество , Минздрав РФ
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