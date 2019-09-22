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В РПЦ назвали шуткой совет протоиерея Смирнова бить детей за мат «по роже» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
За мат «по роже»: РПЦ отреагировала на совет протоиерея
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в ходе встречи с воспитанниками детского дома «Павлин» рассказал, что отучил одного из своих подопечных от нецензурной лексики ударом «по роже», сообщает «Интерфакс». В РПЦ призвали отнестись к высказыванию священнослужителя как к шутке.
«Я ему дал по роже»: священник дал совет россиянам
По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе стоит расценивать высказывание отца Дмитрия Смирнова как шутку, высказанную в живом общении, добавляют РИА Новости.
«Отец Дмитрий Смирнов известен своими яркими сравнениями и образами, и мы полагаем, что в данном случае он, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил. Кроме того, те, кто знает отца Дмитрия, хорошо осведомлены о том, что это мягкий человек, который посвятил многие годы, в том числе, реализации многочисленных социальных проектов, будучи в реальной жизни мягким, добрым и отзывчивым пастырем», — заявил представитель РПЦ.
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов при общении с детьми рассказал, что для перевоспитания матерщинника применил простой метод — «я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается». При этом священнослужитель высказал уверенность, что человек в состоянии отказаться от нецензурной брани самостоятельно.
Ранее писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН высказала сожаление по поводу того, что люди, подобные отцу Дмитрию Смирнову представляют РПЦ.
Арбат районного значения
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Общество , Димитрий Смирнов , Вахтанг Кипшидзе , Мария Арбатова , Дмитрий Смирнов , РПЦ , РИА Новости , Интерфакс
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