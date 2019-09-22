Fox: умер актер Арон Айзенберг, снявшийся в сериале «Звездный путь»

Американский актер Арон Айзенберг , известный по телесериалу "Звездный путь: Глубокий космос 9", умер в возрасте 50 лет. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что на протяжении многих лет у Айзенберга были серьезные проблемы со здоровьем.

"С огромным сожалением и грустью объявляю, что моя любовь и лучший друг Арон Айзенберг сегодня скончался", — сообщила жена актера Малисса Лонго на своей странице в Facebook.

Российскому зрителю актер запомнился ролью Ференги Нога, владельца бара в телесериале 1990-х годов. "Звездный путь: Глубокий космос 9". Также он снимался в таких фильмах как "Звездный путь: Вояжер", "Повелитель кукол", "Дом ужасов" и многих других.