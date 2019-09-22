Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Fox: умер актер Арон Айзенберг, снявшийся в сериале «Звездный путь» 

ТАСС + ещё 1 48 минут назад
Умер актер Арон Айзенберг
Фото: Barry Brecheisen/Invision/AP
Американский актер Арон Айзенберг, известный по телесериалу "Звездный путь: Глубокий космос 9", умер в возрасте 50 лет. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Fox News.
Отмечается, что на протяжении многих лет у Айзенберга были серьезные проблемы со здоровьем.
"С огромным сожалением и грустью объявляю, что моя любовь и лучший друг Арон Айзенберг сегодня скончался", — сообщила жена актера Малисса Лонго на своей странице в Facebook.
Российскому зрителю актер запомнился ролью Ференги Нога, владельца бара в телесериале 1990-х годов. "Звездный путь: Глубокий космос 9". Также он снимался в таких фильмах как "Звездный путь: Вояжер", "Повелитель кукол", "Дом ужасов" и многих других.
Арбат районного значения
ТАСС: последние новости
Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 продолжает лечение Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 продолжает лечение Пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 Дамир Юсупов вернулся к выполнению полетов Пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 Дамир Юсупов вернулся к выполнению полетов Мастерицы Турции, Южной и Северной Осетии испекли пироги во Владикавказе в День республики Мастерицы Турции, Южной и Северной Осетии испекли пироги во Владикавказе в День республики
Общество , Арон Айзенберг , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине анонсировали новый план по обороне
На Украине анонсировали новый план по обороне1
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции74
Отравленный «Новичком» решил засудить Россию
Отравленный «Новичком» решил засудить Россию17
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе54
Шойгу назвал главную угрозу России
Шойгу назвал главную угрозу России167
Видео
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
04:56
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
Армия Войска
«Я ему дал по роже»: священник дал совет россиянам
03:32
«Я ему дал по роже»: священник дал совет россиянам
Общество
«Я слишком много знаю»
01:07
«Я слишком много знаю»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение