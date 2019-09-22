Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, что 22-летняя жительница Армении Сатеник Каразян начала плакать кристаллами из-за воспалительного процесса.

Слеза — это биологическая жидкость, похожая по состоянию на состав крови, и поэтому при определённых ситуациях — генетических или воспалительных заболеваниях глаза, но и организма в целом — могут возникать нарушения, — отметила эксперт.

Она добавила, что в слезе есть белки, жиры и соли, которые могут при повышенной концентрации вызывать ускоренную кристаллизацию. По её словам, если нарушен обмен веществ в организме, камни могут появиться в почках, печени, а также в других органах, передаёт РЕН ТВ.