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Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Девушка из Армении плачет кристаллами
Фото: кадр видео
Врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, что 22-летняя жительница Армении Сатеник Каразян начала плакать кристаллами из-за воспалительного процесса.
Слеза — это биологическая жидкость, похожая по состоянию на состав крови, и поэтому при определённых ситуациях — генетических или воспалительных заболеваниях глаза, но и организма в целом — могут возникать нарушения, — отметила эксперт.
Она добавила, что в слезе есть белки, жиры и соли, которые могут при повышенной концентрации вызывать ускоренную кристаллизацию. По её словам, если нарушен обмен веществ в организме, камни могут появиться в почках, печени, а также в других органах, передаёт РЕН ТВ.
Как писал News.ru, историей Сатеник Казарян заинтересовался Минздрав. Ведомство планирует собрать консилиум медиков, на котором будут определяться с дальнейшей программой лечения девушки, сказал замминистра здравоохранения Армении Оганес Арутюнян.
Арбат районного значения
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Комментарии1
Общество , Минздрав РФ , РЕН ТВ , Армения
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