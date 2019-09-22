Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам бесплатно раздадут лекарства 

Рамблер + ещё 16 20 минут назад
Россиянам бесплатно раздадут лекарства
Фото: РИА Новости
Россиянам раздадут лекарства бесплатно или с большой скидкой. Такие предложения готовят в минздраве, в рамках новой системы лекарственного обеспечения сообщает РГ.
Сейчас бесплатные лекарства получают только льготники: инвалиды, некоторые больные (например, диабетики), дети до трех лет. Благодаря новой системе с медикаменты с большой скидкой или бесплатно будут получать и другие категории пациентов.
Так, министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что новую систему испробовали в регионах. В Омске сердечникам выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов. В Кирове гипертоникам предоставили таблетки от давления.
Это способствовало тому, что смертность от сосудистых заболеваний уменьшилась и снизилось количество вызовов скорой.
В минздраве обсуждаются и другие варианты: бесплатные лекарства для детей до 14 лет или для всех несовершеннолетних.
По статистике россияне оставляют в аптеке около семи тысяч рублей в год. В общей сложности граждане тратят 1 трлн рублей.
Арбат районного значения
Комментарии17
Общество , Другое , Вероника Скворцова , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому7
На Украине анонсировали новый план по обороне
На Украине анонсировали новый план по обороне102
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции95
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе57
Шойгу назвал главную угрозу России
Шойгу назвал главную угрозу России167
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
04:56
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение