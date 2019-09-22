Россиянам бесплатно раздадут лекарства

Россиянам раздадут лекарства бесплатно или с большой скидкой. Такие предложения готовят в минздраве , в рамках новой системы лекарственного обеспечения сообщает РГ

Сейчас бесплатные лекарства получают только льготники: инвалиды, некоторые больные (например, диабетики), дети до трех лет. Благодаря новой системе с медикаменты с большой скидкой или бесплатно будут получать и другие категории пациентов.

Так, министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что новую систему испробовали в регионах. В Омске сердечникам выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов. В Кирове гипертоникам предоставили таблетки от давления.

Это способствовало тому, что смертность от сосудистых заболеваний уменьшилась и снизилось количество вызовов скорой.

В минздраве обсуждаются и другие варианты: бесплатные лекарства для детей до 14 лет или для всех несовершеннолетних.

По статистике россияне оставляют в аптеке около семи тысяч рублей в год. В общей сложности граждане тратят 1 трлн рублей.