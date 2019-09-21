«Красные, зеленые, желтые, как светофор». Как в Москве идет раздельный сбор мусора?

Контейнеры для сбора мусора использует все больше жителей столицы, но к началу повсеместного разделения отходов готовы не все. Система раздельного сбора коммунального мусора заработает в Москве в полную силу с нового года — остается чуть менее ста дней.

К этому времени контейнеры двух типов — для вторсырья и для всего остального — должны установить у большинства жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города. Где-то московская экологическая трансформация уже началась, но без сучка и задоринки не обошлось, рассказывает жительница Фрунзенской набережной Мария.

«У нас поставили эти баки, есть желтенькие, есть красненькие, есть зелененькие. На каждом из них ничего не написано, что, куда и чего класть. Люди кладут везде, совершенно как-то не разбирая. Я тоже не настолько продвинутый мусоросдавальщик, чтобы понимать, в какой и чего складывать. То есть там не написано, как в Европе или где-нибудь, что это для пластика, для бумаги, для стекла и т. д. Они просто стоят: красные, зеленые, желтые, как светофор. Даже если найдется какой-то исключительный человек, который будет сортировать свой мусор, складывать его по всем этим разным бакам, то это все равно пойдет в одну мусорную машину и уедет на один мусорный полигон».

Как сообщал на прошлой неделе ТАСС, стандартизованные парные баки различных мусорных операторов — синий под переработку и серый под вывоз на полигон — в отдельных дворах уже стоят. Но популярностью пока похвастаться не могут, сетует в Facebook директор по развитию благотворительного фонда «ОРБИ» Екатерина Милова: «Дорогие соседи, „Эколайн“ поставил вот такие два прекрасных контейнера, куда можно класть бумагу, металл, тетрапак, стекло, пластик, — все написано. Ну почему же все кидают бутылки, стекло в обычный мусор, ну просто крик души».

Гораздо хуже, когда отдельные персонажи выбрасывают неразделенный мусор в баки для вторсырья — это не только усложняет работу сортировщиков, но и демотивирует тех, кто готов разделять. Хотя прогресс налицо, продолжает заместитель генерального директора группы компаний «Эколайн» Елена Вишнякова

Елена Вишнякова, заместитель генерального директора группы компаний «Эколайн»: «Конечно, целевая модель у нас — это получать из баков для раздельного сбора отходов 100% вторсырья. Этого сейчас нет, но, если мы будем опираться, например, на ситуацию 2014-2015 года, когда появлялись первые баки и нужно было объяснять все с самого начала, и сегодняшнюю ситуацию, это небо и земля. Мы точно понимаем, что в Москве есть заинтересованная аудитория, которая задает очень много довольно продвинутых вопросов о системе сортировки, о системе переработки и о сырье. Есть люди, которые не знают ничего, ничего не понимают и знать в принципе не хотят. Поэтому однородной эту аудиторию назвать очень сложно».

По оценкам «Эколайн», сейчас в отходах, которые попадают в баки для раздельного мусора, доля качественного вторсырья составляет около 30%. Это не значит, что две трети москвичей из личной злокозненности засоряют вторсырье едой и подгузниками; дело, скорее, в некорректной сортировке мусора.

Путь предстоит долгий, но из личного опыта могу сказать, что полоскание бутылок и складывание картона в отдельный пакет занимает куда меньше времени, чем кажется.