Скабеева ответила украинке на слова о «трупе» Москвы

Скабеева в эфире ответила украинке на слова о «трупе» Москвы

В время эфира программы «60 минут» украинка начала бурно фантазировать по поводу истекающего контракта на поставки газа между Украиной и Россией. Гостья программы слишком распалилась, и Скабеевой пришлось ее одернуть.

Соколовская заявляла, что Россия сама якобы так нуждается в транзите газа через украинскую территорию, что согласится на любые условия. В обратном случае, говорила гостья, Москва сорвет свои контракты с европейскими странами.

«Теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, вот вам скидка, пожалуйста, купите у нас газ и дайте нам транзит. А мы уже стоим и ждем, пока ваш «труп» аккуратно проплывает мимо нас. У нас сильная позиция», — цитирует «Царьград» слова Соколовской.

Скабеева резко ответила украинке, назвав ее слова идиотизмом. Она добавила, что важно «не умереть от холода», когда глумишься.

Российская журналистка добавила, что прекращение газового транзита из РФ обернется катастрофой,