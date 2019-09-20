SERB устроило провокацию на спектакле о Сенцове

«Во время спектакля через пожарный выход был заброшен стакан с фекалиями. Это была провокация (националистического) движения SERB», — приводит РИА «Новости» слова администрации театра.

Некоторые зрители покинули зал, но сам спектакль не прерывался, сообщили в театре.

По информации «Инфо 24», активисты SERB собирались проникнуть в зрительный зал еще перед началом спектакля, но их не пропустили представители движения «Солидарность».