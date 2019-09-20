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SERB устроило провокацию на спектакле о Сенцове 

Рамблер 12 минут назад
SERB устроило провокацию на спектакле о Сенцове
Фото: depositphotos.com
В московском «Театре.doc» активисты движения SERB устроили провокацию во время спектакля «Война близко» о фигуранте «московского дела» Константине Котове и осужденном в России за терроризм украинском режиссере Олеге Сенцове.
«Во время спектакля через пожарный выход был заброшен стакан с фекалиями. Это была провокация (националистического) движения SERB», — приводит РИА «Новости» слова администрации театра.
Некоторые зрители покинули зал, но сам спектакль не прерывался, сообщили в театре.
По информации «Инфо 24», активисты SERB собирались проникнуть в зрительный зал еще перед началом спектакля, но их не пропустили представители движения «Солидарность».
После спектакля начался телемост с Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, которые недавно были переданы Украине во время обмена заключенными.
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Общество , Александр Кольченко , Олег Сенцов , Константин Котов , РИА Новости
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