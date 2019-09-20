Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Будет пугать остальных: в Башкирии затравили больную девочку 

Газета.Ru 1 час назад
Будет пугать остальных: как затравили больную девочку
Фото: Газета.Ru
В Стерлитамакском районе Башкирии двухлетнюю россиянку не принимают в детский сад из-за ее внешнего вида. У девочки врожденные патологии — сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также сильная деформация черепа. Сотрудники образовательного учреждения поставили матери условие: ребенка зачислят только тогда, когда ей сделают операцию и она станет нормально выглядеть — иначе девочка будет пугать остальных детей.
В селе Алатаны Стерлитамакского района Башкирии двухлетнюю девочку не принимают в детский зад из-за врожденной болезни — малышка родилась со сросшимися пальцами на руках и ногах, а также с серьезной деформацией костей черепа. Об этом сообщает НТВ.
По данным телеканала, сотрудники образовательного учреждения отказывают матери ребенка в зачислении, так как считают, что девочка своим внешним видом будет пугать других воспитанников. Руководство поставило родительнице условие: сначала малолетней россиянке должны сделать операцию по коррекции внешнего вида, чтобы она выглядела как нормальный ребенок.
Между тем, как уточнили родственники, врачи постоянно откладывают хирургическое вмешательство и не могут определиться, в какой город отправить девочку на лечение. «Там у них такая катавасия. Говорили, будем операцию делать, и замолчали насчет этого», — рассказал дедушка ребенка.
Как сообщила сайту kp.ru мать девочки, она родилась со множественными патологиями. У ребенка сросшиеся пальцы на руках и ногах, деформированы кости лица и черепа. Кроме того, из-за расщелины в небе девочка не может нормально жевать и глотать пищу. Также из-за неправильно сформированного кишечника она вынуждена постоянно ходить в подгузниках. Двухлетняя россиянка не разговаривает и очень плохо держится на ногах. Между тем инвалидность и положенные выплаты у нее отобрали с требованием заново пройти медкомиссию.
По данным издания, малышка живет вместе с родителями, бабушкой и дедушкой в старом полуразрушенном доме, где нет элементарных удобств: отопления, горячей воды и газа. Мыться семья ходит к соседям. Их единственным доходом является пенсия, которую получают бабушка с дедушкой, а также 10 тыс. рублей, которые зарабатывает отец, будучи водителем.
«Раньше дедушка работал в школе, но его выгнали. При этом семья абсолютно непьющая, приличная, но вот все от них шарахаются из-за больного ребенка. А еще у нее отобрали инвалидность, и пенсию теперь по инвалидности она тоже не получает. Надо продлять, а маме все про очереди рассказывают, мол, раньше ноября никак не выйдет. Ждите», — рассказал kp.ru волонтер, который помогает семье.
Похожая история произошла в апреле 2019 года в городе Искитим, который находится в 26 км от Новосибирска.
Там шестилетнего мальчика с ВИЧ отказались брать в детские кружки и школу. Его семью буквально изолировали от общества после того, как местные жители узнали о диагнозе ребенка. Родители даже думали о продаже дома и переезде в областной центр, где их сына не будут ущемлять из-за болезни.
Жительница Искитима и ее муж забрали мальчика из Тогучинского детского дома в 2018 году. Он стал не первым приемным ребенком в семье. Заполняя документы в органах опеки, супруги отмечали, что не готовы взять ребенка с умственной отсталостью или ВИЧ, поскольку были уверены, что не смогут справиться с такими трудностями.
«Когда мы приехали в Тогучин познакомиться с Сашей, нам сказали, что мы его сразу узнаем в группе, потому что он как маленький старичок: низенький, сгорбленный, шаркает, ручки к животу прижаты. Ну, мы решили, что вытащим его, и забрали. Дома Сашка стал приколистом, у него такое чувство юмора и шуточки, что все вокруг смеются. Все его полюбили, но физически он крепче не становился. Все так же медленно ходил, постоянно за живот держался, спина была поникшая», — заявила приемная мать мальчика сайту Тайга.info.
О том, что ребенок живет с ВИЧ, Марина узнала случайно. Летом мальчик, гуляя на солнце, сильно обгорел, хотя сверстники были в порядке. В итоге его отправили на обследование в Искитимскую центральную районную больницу, где у него диагностировали распад легкого. Пока решался вопрос о том, как и где дальше лечить, другая приемная мать из Искитима рассказала приемной матери, что у него ВИЧ. Об этом она якобы узнала от сотрудников районной больницы, где у мальчика брали анализы.
Изначально медики лечили ребенка убойной дозой лекарств от туберкулеза, которого на самом деле не было. Из-за этого он попал в реанимацию. Затем его перевели в детскую инфекционную больницу — там выяснилось, что распад легкого у него был от аспергиллеза (заболевание, вызываемое плесневыми грибами, поражающее органы дыхания — «Газета.Ru») на фоне ВИЧ.
Однако здоровьем проблемы не ограничились. Настоящие неприятности начался после того, как жители Искитима узнали о диагнозе ребенка. «Пришла я договариваться в школу о нем, мне сказали, что не возьмут: „Ты что не понимаешь?“
На ЛФК его тоже не взяли, все боятся. Я просила опеку повлиять на других приемных мам, чтобы они языком не чесали о диагнозе сына. Они ответили: „На чужой роток не накинешь платок“, — рассказала приемная мать.
По словам Марины, ее не поддерживают даже врачи. Так, педиатр якобы уговаривала сибирячку отказаться от ребенка, рассказывая, что лекарства для Саши стоят крайне дорого. После этого родители стали думать о том, чтобы переехать с детьми в Новосибирск. Марина говорит, что не хочет рассказывать про диагноз сына в его новой школе. „Пусть учится как все дети. Почему он не может сесть за парту, завести друзей?“, — пояснила она порталу „Тайга.info“.
Между тем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни малолетнего — расследование идет до сих пор. После огласки в СМИ Искитимская школа приняла мальчика на обучение. Несмотря на это, в будущем семья все равно планирует переехать в Новосибирск.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Газета.Ru: последние новости
Израиль закрывает границы: почему все чаще депортируют россиян Израиль закрывает границы: почему все чаще депортируют россиян В Грузии подсчитали потери от снижения турпотока из России В Грузии подсчитали потери от снижения турпотока из России В Росгидромете дали прогноз на грядущую зиму В Росгидромете дали прогноз на грядущую зиму
Комментарии1
Общество , Статьи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская армия освоила новый вид наступления
Российская армия освоила новый вид наступления281
В США заявили об оккупации Украиной части России
В США заявили об оккупации Украиной части России88
В Госдуме рассказали, когда выгоднее брать отпуск
В Госдуме рассказали, когда выгоднее брать отпуск
Мало денег: почему Израиль прогоняет россиян
Мало денег: почему Израиль прогоняет россиян53
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения10
Новости партнеров
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение