Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов 

Народный артист России Игорь Шибанов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского Театра юного зрителя, в котором актер работал на протяжении 55 лет.
«С прискорбием сообщаем о том, что 20 сентября в возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист России Игорь Георгиевич Шибанов. Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября 2019 года», — говорится в сообщении театра.
Следующий спектакль с Шибановым в главной роли был запланирован в ТЮЗе на 21 сентября в Краснодаре, но по пути в этот город сердце артиста остановилось.
Игорь Шибанов был одним из главных артистов петербургского ТЮЗа. Широкому зрителю актер запомнился по ролям в фильмах Алексея Балабанова «Брат», «Про уродов и людей», «Замок», по картине Виталия Мельникова «Бедный, бедный Павел» и ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия».