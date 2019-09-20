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Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов 

Рамблер + ещё 4 19 минут назад
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Фото: © 2-B-2 Entertainment / SDF Production (2009)
Народный артист России Игорь Шибанов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского Театра юного зрителя, в котором актер работал на протяжении 55 лет.
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
«С прискорбием сообщаем о том, что 20 сентября в возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист России Игорь Георгиевич Шибанов. Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября 2019 года», — говорится в сообщении театра.
Следующий спектакль с Шибановым в главной роли был запланирован в ТЮЗе на 21 сентября в Краснодаре, но по пути в этот город сердце артиста остановилось.
Игорь Шибанов был одним из главных артистов петербургского ТЮЗа. Широкому зрителю актер запомнился по ролям в фильмах Алексея Балабанова «Брат», «Про уродов и людей», «Замок», по картине Виталия Мельникова «Бедный, бедный Павел» и ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия».
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Общество , Другое , Алексей Балабанов , Виталий Мельников , Игорь Шибанов
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