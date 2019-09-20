Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов

Народный артист России Игорь Шибанов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского Театра юного зрителя, в котором актер работал на протяжении 55 лет.

«С прискорбием сообщаем о том, что 20 сентября в возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист России Игорь Георгиевич Шибанов. Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября 2019 года», — говорится в сообщении театра.

Следующий спектакль с Шибановым в главной роли был запланирован в ТЮЗе на 21 сентября в Краснодаре, но по пути в этот город сердце артиста остановилось.