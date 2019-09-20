Названы опасные последствия четырехдневки

Эксперты назвали опасные последствия четырехдневной рабочей недели

Сокращение производства, негативное влияние на здоровье работников в долгосрочной перспективе и снижение зарплат могут стать следствиями эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского сообщала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Отмечалось, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

Научная основа как защита от фальсификаций

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александра Щербакова, релевантность в таком эксперименте должна достигаться "не числом предприятий, а их подбором, то есть эти предприятия должны… в полной мере отражать отраслевую структуру нашей экономики".

Он обратил внимание на важность того, как будет представлен в эксперименте реальный сектор экономики. По словам эксперта, работа в сфере услуг или дистанционная занятость часто сопряжены с ненормированным рабочим днем. Это облегчает изменение продолжительности рабочего времени в данных сферах, так как она определяется текущими потребностями. В реальном секторе есть предприятия с непрерывным производством или определенным циклом. Их перевод на сокращенную неделю нуждается в тщательной проработке.

"Ну и самое главное — чтобы этот эксперимент проводился максимально на научной основе, и была бы таким образом снята возможность какой-то фальсификации результатов", — подчеркнул Щербаков.

По его словам, для перехода на сокращенную рабочую неделю нужна программа, связанная с ритмом производства и изменением организации труда. Это процедура может быть продолжительной и требует тщательной подготовки.

С правовой точки зрения требуется согласие на эксперимент как со стороны работодателей, так и "работополучателей", считает эксперт.

"Это должно быть по согласованию между работодателями и работниками. Здесь какое-то администрирование, наверное, было бы неуместно", — отметил он.

Отложенный эффект

Если эксперимент будет проводиться с сохранением рабочих часов, то он не даст результата сиюминутно, считает эксперт.

"Потому что негативные проявления вот этого рабочего дня, связанные с тем, что удлинится его продолжительность до 10 часов рабочих, проявятся не сразу… Может быть, только через годы проявятся, они скажутся на здоровье этих самых работников", — отметил эксперт.

Если в ходе эксперимента рабочие часы сократят, то предприятия начнут производить меньше продукции.

"То есть мы сейчас производим маловато, и нам этого явно недостаточно для того, чтобы повысить хотя бы уровень жизни в стране. Будем производить еще меньше — и не выполним те установки, целевые указания, которые были даны президентом в его обращении к Федеральному собранию", — заключил эксперт.

О других потенциальных следствиях эксперимента рассказал доцент кафедры менеджмента и предпринимательства ФЭСН РАНХиГС Евгений Ицаков . По его словам, введение четырехдневной рабочей недели на первом этапе может быть воспринято положительно, но спустя какое-то время люди обнаружат, что не успевают сделать свою рутинную работу за четыре дня. По этой причине на них может начать давить работодатель, угрожая снизить зарплату или не повышая ее, пока зарплата сама собой не снизится из-за инфляции.

Сокращение рабочей недели обернется сокращением времени на выполнение работы, зарплаты и свободных денег, считает эксперт. Большее число выходных дней может стать дополнительной нагрузкой на бюджет работника. Также последуют проблемы, связанные с тем, что человек не будет успевать за четыре дня нормально войти в рабочую неделю.

"Человек только раскочегаривается к среде, а тут у него за средой будет следовать последний день недели — четверг, и по сути человек на пике своей формы будет находиться день или полдня вместо двух, как сейчас", — уточнил Ицаков.

Опасный эксперимент

Эксперт также считает, что эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней нецелесообразен.

"Сколько бы мы в итоге не перевели предприятий, мы увидим, что относительная эффективность этих предприятий падает. Просто потому, что у этих предприятий возникает необходимость нанимать дополнительный персонал", — отметил он.

Эксперт уточнил, что сокращение рабочей недели нагрузит бюджет предприятий дополнительными издержками на труд. Эти издержки переложат на цену на продукцию, из-за ее роста уйдут клиенты.