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Детсад отказал девочке с деформированным черепом 

Рамблер + ещё 1 20 минут назад
Детсад отказал девочке с деформированным черепом
Фото: соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал лично проследить за судьбой двухлетней девочки Софьи Гизатуллиной из села Аалатаны Стерлитамакского района, которую отказались принимать в детский сад из-за врожденной деформации лица и сросшихся пальцев.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Хабиров написал, что ситуацией девочки занялся недавно созданный в республике совет по правам человека. Они съездили в семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой Софьи. Администрация района пообещала найти семье квартиру, куда они смогут переехать из своего ветхого дома без горячей воды.
«Прекрасно понимаю, что если бы не этот шум, не было бы и совещаний в администрации и темы с переселением. Уже сейчас понятно, что права ребенка и родителей нарушены, чему будет дана соответствующая правовая оценка. За дальнейшей судьбой ребенка прослежу лично», — написал глава Башкирии.
Ранее в соцсетях появилась информация, что двухлетнюю девочку с врожденными дефектами отказались принять в детский сад. Благотворительные фонды сообщили, что ребенку не поставлен диагноз и не оформлена инвалидность.
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Общество , Совет по правам человека , Башкортостан
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