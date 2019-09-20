В СПЧ высказались о решении суда по делу Устинова

Брод заявил, что приветствует решение отпустить Устинова под подписку о невыезде, передает РАПСИ.

«Во-первых, гражданское общество в России показало, что оно есть и обращает внимание на проблемы: в защиту Устинова выступали и общественники, и деятели культуры, я лично говорил о вопросах к качеству следствия и объективности судьи. Генеральная прокуратура показала, что не на словах надзирает за законностью. Так что пока рано хоронить наше правосудие. Сработали законные правовые механизмы. Кроме того, произошедшее — очередной урок для нашего следствия и судебных инстанций: все действия должны быть максимально прозрачны, объективны и в строгих рамках закона. Ожидаем апелляцию», — пояснил он.

Также эксперт сообщил, что ему известно об инциденте в Пермском крае, где театральную актрису, заступившуюся за Устинова, собрались уволить.

«Такие мелкие расправы не красят местное руководство от культуры. У нас демократическая страна и в рамках закона каждый волен высказывать свои взгляды и предпочтения. Причем за Устинова заступилась не только оппозиция: секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал его дело вопиющей несправедливостью. Так что, подытожу, дело Устинова привлекло внимание не только оппозиции, а всех здравых людей, радеющих за закон и справедливость», — заключил Брод.

Актер, осужденный за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, выйдет из СИЗО до конца дня.

Напомним, дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена . По его ходатайству прокуратура обжаловала меру пресечения актеру.