Развод без обид: французский, английский и советский варианты

Никогда было нельзя и вдруг можно, притом всем — и мужчинам, и женщинам! 20 сентября 1792 года Франция стала первой страной, где разрешили гражданские разводы. Люди массово встали в очередь. За десять лет в стране с 27-милионным населением распалось тридцать тысяч браков. Разводы снова запретили.

Гражданский брак и гражданский развод — это было нововведение Великой французской буржуазной революции. Семейные отношения вынимались из-под церковного крыла и регулировались придуманными с нуля законами. Бракоразводный был максимально прогрессивным, хотя и странным по сегодняшним меркам.

Развод по-наполеоновски

Французы нашли семь уважительных причин для расторжения брака. Первым пунктом шло безумие одного из супругов, последним — эмиграция. Ближе к концу списка располагалось аморальное поведение. По сравнению с ним оскорбление считалось более веской причиной развестись. При этом с тем, что считать оскорблением, определялись долго. В более поздней французской редакции, уже XIX века, документ уточнял: оскорбление мужа словами "подлец" и "негодяй" — достаточное основание для мужчины подать на развод, а оскорбление жены словами "корова" и "свинья" не дает женщине такого же права.

Кстати, когда первый бракоразводный закон поправил Наполеон Бонапарт, приемлемых поводов для расторжения брака осталось только три: что интересно, аморальное поведение снова замыкало список. Наполеон, как известно, сам прошел процедуру развода, когда оставил Жозефину ради Марии-Луизы, но в целом распад супружества не поощрял. Особенно если за эту процедуру брались женщины. Например, в щекотливом третьем пункте — "супружеская неверность" — развод "по-наполеоновски" предполагал, что мужчину разведут немедленно, как только он обнаружит измену, после чего изменщица сядет на два года в тюрьму. А женщина должна дотерпеть до того, что супруг начнет "содержать любовницу в семейном доме" — вот тогда ей можно на что-то рассчитывать.

Мужчина при этом отделывался легким испугом — его не то что в тюрьму не сажали, он даже штраф не платил.

Выйти замуж за любовника

Вольности закончились с восстановлением во Франции монархии. Едва ли не первое, что сделали Бурбоны после реставрации власти в 1814 году, запретили гражданские разводы. Но "а" уже было сказано. И Великобритания сказала "б". Историк Денис Мальцев напоминает:

"После опыта Франции вопрос о гражданском разводе в Европе ставился не раз и в первую очередь в тогдашней цитадели свобод и демократии — Англии. С 1836 года там существовал институт гражданского брака — он признавался юридически наравне с церковным, — а в 1857-м разрешили и развод. Ранее для него надо было либо пройти сложную церковную процедуру, либо получить развод решением парламента, теперь этим занимался гражданский суд. Поначалу ограничений было слишком много — фактически развод оформлялся только из-за прелюбодеяния, но тем не менее: до нового закона развестись по этой же причине казалось почти нереально".

Франция спохватилась в 1884 году: отыграла назад, к разводам, больше их не запрещала и совершенствовала в сторону поддержки женщин. В первые годы XX века и снова первой страной признала за разведенной женщиной право выйти замуж за "сообщника по преступлению", по сути — за любовника, с которым, как считалось, преступила все мыслимые грани, когда была замужем. Права женщин буквально по миллиметру отвоевывались самими женщинами. Их тогда называли суфражистками. И именно эти француженки сумели добиться не только расширения своих прав, но и ограничения мужских. Со временем они обзавелись гарантиями собственного содержания на тот случай, если мужчины через легкий развод будут просто избавляться, как они говорили, от "постаревших и надоевших" женщин.

Круче некуда

Пересмотр законности в отношениях мужчин и женщин в Европе всегда начинался в более или менее революционные времена, считает Денис Мальцев. Даже если под революцией понимать эпоху Реформации: уже в XVI веке некоторые протестантские страны позволили — о, ужас, — расторгать брак, "заключенный на небесах". В этом ряду круче всех поступили в России после революции 1917 года: право на развод было безусловным, предоставлялось в равной мере мужчине и женщине и могло быть использовано просто по желанию, без объяснения каких-либо причин и дальнейших взаимных обязательств. "Либеральнее" с тех пор еще никто не поступал.