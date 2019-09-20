Умерла Ирина Богачева

Оперная певица Ирина Богачева умерла на 81-м году жизни, рассказала 78.ru президент фонда «Петербургское наследие и перспектива» Галина Ефимова.

Ефимовой, в свою очередь, об этом сегодня утром сообщил супруг Богачевой Станислав Гаудасинский . По его словам, певица скончалась ночью после операции в одной из больниц Санкт-Петербурга . Ефимова отметила, что организацией похорон Богачевой, вероятнее всего, займется городское правительство.

В петербургском комитете по культуре, выразив соболезнования в связи с кончиной артистки, ТАСС это подтвердили, объяснив тем, что Богачева была почетным гражданином города. Предварительно прощание с ней назначено на 23 сентября в Мариинском театре.

Ирина Богачева — уроженка Санкт-Петербурга, блокадница, выпускница и преподавательница консерватории имени Римского-Корсакова, Народная артистка СССР, кавалер орденов Почета, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством», лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит».

Богачева пела в Ла Скала, Ковент-Гардене, Мариинском театре, Метрополитен-опере и на других площадках. Ее певческий голос — меццо-сопрано.