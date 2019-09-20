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Умерла Ирина Богачева 

Рамблер + ещё 30 49 минут назад
Оперная певица Ирина Богачева умерла на 81-м году жизни, рассказала 78.ru президент фонда «Петербургское наследие и перспектива» Галина Ефимова.
Ефимовой, в свою очередь, об этом сегодня утром сообщил супруг Богачевой Станислав Гаудасинский. По его словам, певица скончалась ночью после операции в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ефимова отметила, что организацией похорон Богачевой, вероятнее всего, займется городское правительство.
В петербургском комитете по культуре, выразив соболезнования в связи с кончиной артистки, ТАСС это подтвердили, объяснив тем, что Богачева была почетным гражданином города. Предварительно прощание с ней назначено на 23 сентября в Мариинском театре.
Ирина Богачева — уроженка Санкт-Петербурга, блокадница, выпускница и преподавательница консерватории имени Римского-Корсакова, Народная артистка СССР, кавалер орденов Почета, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством», лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит».
Богачева пела в Ла Скала, Ковент-Гардене, Мариинском театре, Метрополитен-опере и на других площадках. Ее певческий голос — меццо-сопрано.
Комментарии5
Общество , Видео , Станислав Гаудасинский , Ирина Богачева , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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