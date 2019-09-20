В российской колонии устроили корпоратив со стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 временно отстранен от работы после попавшего в Сеть видео, на котором его подчиненные исполняют стриптиз. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУФСИН России по Красноярскому краю

Соцсети

Ранее Telegram-канал Красноярск №1 разместил видео , на котором трое мужчин в камуфляжной форме сотрудников ФСИН на табуретках раздеваются под музыку в окружении женщин в такой же форме. При этом остальные участники мероприятия подбадривают участников.

«По факту размещения в сети Интернет видеозаписи (…) руководством назначена служебная проверка. На время проведения проверки врио начальника колонии-поселения отстранен от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении на сайте ГУФСИН России по Красноярскому краю.

В ведомстве также подчеркнули, что «корпоративное мероприятие проводилось в клубе п. Тамтачет», а не на территории колонии.

По данным "Лайф", корпоратив проводился 13 сентября, был посвящен Дню лесника и на него был приглашен весь коллектив ИК-14.