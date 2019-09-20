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В российской колонии устроили корпоратив со стриптизом 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
В российской колонии устроили корпоратив со стриптизом
Фото: РИА Новости
Врио начальника колонии-поселения № 14 временно отстранен от работы после попавшего в Сеть видео, на котором его подчиненные исполняют стриптиз. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Соцсети
Ранее Telegram-канал Красноярск №1 разместил видео, на котором трое мужчин в камуфляжной форме сотрудников ФСИН на табуретках раздеваются под музыку в окружении женщин в такой же форме. При этом остальные участники мероприятия подбадривают участников.
«По факту размещения в сети Интернет видеозаписи (…) руководством назначена служебная проверка. На время проведения проверки врио начальника колонии-поселения отстранен от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении на сайте ГУФСИН России по Красноярскому краю.
В ведомстве также подчеркнули, что «корпоративное мероприятие проводилось в клубе п. Тамтачет», а не на территории колонии.
По данным "Лайф", корпоратив проводился 13 сентября, был посвящен Дню лесника и на него был приглашен весь коллектив ИК-14.
«Была культурная программа, песни попели, посидели за столом, чаю попили, перекусили. И разошлись по домам. По поводу стриптиза, может быть, там какой-то конкурс был. Там был художественный руководитель — были конкурсы и песни. Ставили сценки различные. Начальник колонии стриптиза не видел. Он полагает, что была какая-то сценка после его ухода», — пояснил изданию осведомленный источник.
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Комментарии1
Общество , ФСИН , Красноярский Край
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