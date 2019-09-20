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«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники 

ТАСС 1 час назад
Россиян могут оставить без части праздников
Фото: © Александр Рюмин/ТАСС
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР. Среди них День железнодорожника, День радио и День воздушного флота, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Как сообщает издание, перечни отменяемых нормативных актов будут еще дорабатываться. Проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых документов должен быть готов 15 ноября, а профильные ведомства должны внести свои предложения до 10 октября. По планам правительства, постановление должно вступить в силу с 1 февраля 2020 года.
В РЖД газете отметили, что празднование Дня железнодорожника является частью коллективного договора. "День железнодорожника — старейший профессиональный праздник в России. Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении" сообщили в РЖД изданию.
Минтранс отказался комментировать список до его конечного формирования, Росавиация на запрос газеты не ответила. Минкомсвязь сообщила, что День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не рекомендованных к отмене.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".
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Комментарии1
Общество , Росавиация , Минкомсвязи РФ , Минтранс РФ , Правительство РФ , РЖД , Газета "Коммерсантъ"
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