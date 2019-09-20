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Россиян могут оставить без части праздников 

Рамблер + ещё 11 44 минуты назад
В России могут отменить несколько профессиональных праздников, сообщает «Коммерсант». В первую очередь под угрозой оказались День радио, День воздушного флота и День железнодорожника.
По данным издания, члены правительства РФ готовят постановление, согласно которому будут отменены документы СССР и РСФСР, в том числе и определяющие даты профессиональных праздников. В данный момент, по словам автора статьи, рассматривается возможность отмены Дня радио, Дня воздушного флота и Дня железнодорожника.
Инициатива выдвинута в рамках «регуляторной гильотины», предполагающей отмену с 2021 года надзорных неактуализированных требований к бизнесу. В правительстве подчёркивают, что список документов, подлежащих отмене, будет дорабатываться. Итоговая версия постановления должна быть готова 15 ноября и официально вступить в силу с 1 февраля 2020 года.
На возможную отмену профессиональных праздников отреагировали в профильных компаниях и ведомствах. В РЖД отметили, что компания заинтересована в сохранении «старейшего профессионального праздника в России». В Минтрансе посоветовали дождаться окончательного списка документов, рекомендованных к отмене. В Минкомсвязи подчеркнули, что документ определяющий празднование Дня радио, находится общих списках советских актов, которые не подлежат отмене. В Росавиации ситуацию изданию не прокомментировали.
Комментарии83
Общество , Видео , Росавиация , Минкомсвязи РФ , Минтранс РФ , Правительство РФ , РЖД
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