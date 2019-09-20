Огромные убытки: россияне разорили Грузию

Из-за отмены прямого авиасообщения между Грузией и Россией добираться туристам на Кавказ стало сложнее и гораздо дороже. В итоге турпоток россиян на морские курорты Грузии драматически сократился — только самые отважные готовы на 12-часовое путешествие от аэропорта до отелей. Финансовые потери не заставили себя ждать — бюджет страны уже недосчитался свыше $100 млн

Туристическая отрасль Грузии терпит убытки после того, как в результате беспорядков на улицах Тбилиси летом 2019-го было прекращено авиасообщение между Россией и Грузией. Следом последовала отмена продажи пакетных туров в эту страну. В результате поток российских туристов в Грузию снизился, что негативно отразилось на туристических доходах Тбилиси.

Согласно отчету Национального банка Грузии, доходы туристической отрасли в августе 2019 года составили $396,1 млн, что на 10,6% меньше, чем за август прошлого года. Казна недосчиталась $47 млн Между тем, по сообщению ведомства, снижение доходов в этой сфере наблюдается второй месяц подряд — в июле 2019 года сокращение составило 13,3% или $53 млн в денежном эквиваленте.

Всего потери бюджета за два месяца составили $100 млн Напомним, что 21 июня президент России Владимир Путин своим указом ввел запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а грузинских — в Россию.

Действовать запрет начал с 8 июля 2019 года. Указ Путина появился после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и агрессором», заявив, что Москва якобы заинтересована в расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными.

Необходимо отметить, что такие заявления возникли на фоне антироссийских протестов в Тбилиси, когда 20 июня в парламенте Грузии должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия, в котором принимала участие и российская делегация. Ее главу — депутата Госдумы Сергея Гаврилова — попросили занять кресло спикера парламента, что вызвало агрессивную реакцию оппозиции. Заседание ассамблеи было сорвано — в зал ворвались радикалы, которые напали на российских дипломатов. Позже делегация была вынуждена покинуть Тбилиси. А вечером у парламента вспыхнули беспорядки, у протестующих появились политические требования вплоть до проведения досрочных выборов.

На фоне беспорядков резко обвалился курс национальной грузинской валюты — лари. По состоянию на 20 сентября $1 стоит 2,96 лари, в то время как в середине июня доллар торговался у отметки 2,75 лари.

«Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари (около $750 млн)», — цитировал отельера Sputnik Грузия. На пресс-конференции, которая прошла в первые дни после появления информации о прекращении авиасообщения, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили сообщил, что убытки Грузии от потери турпотока из России могут составить $750 млн

Всего с начала 2019 года и до введения запрета на полеты в эту страну общие расходы российских путешественников в Грузии составили $1,1 млрд — это 33% от того, что потратили за шесть месяцев этого года все приезжающие в Грузию туристы.

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили заявил в тот момент, что россиян в Грузии с легкостью заменят украинские туристы.

«Россияне обнаглели до конца! Братья-украинцы и сестры, поезжайте отдыхать в Грузию. Пусть украинцы солидаризуются с грузинами и отдохнут там вместо россиян», — призывал беглый президент страны.

Сейчас, в конце сентября, пляжный сезон на курортах Черноморского побережья Грузии уже подходит к концу, поэтому можно прогнозировать, что многих отельеров, работающих на побережье, ожидает банкротство. Всего за восемь месяцев этого года Грузию посетили 6,216 млн гостей.

Пытаясь повлиять на ситуацию, в середине августа на улицы черноморского города Кобулети вышли владельцы гостиниц. Они перекрыли движение и провели акцию протеста.

Отельеры обратились к властям республики с требованием возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов. Кроме того, митингующие призывали правительство Грузии помочь им выплатить кредиты, которые они ежегодно берут зимой, чтобы привести номерной фонд в порядок во время низкого сезона. Турпоток из России упал, доходов нет, и выплатить кредиты сейчас владельцы отелей не в состоянии.

Впрочем, российские поклонники Грузии все же могут туда попасть. Сейчас до страны можно добраться из России на машине, по Военно-Грузинской дороге через кавказские перевалы, и воздушным путем — с пересадкой. Наиболее популярными являются маршруты с пересадками в столицах Азербайджана и Армении, а также через турецкие города Стамбул и Трабзон. Например, из аэропорта Еревана — Звартноц — в Тбилиси ходит маршрутка, стоимость проезда в которой составляет менее 1 тыс. рублей. Но особой популярностью наземный путь не пользуется из-за плохого состояния дорог в странах Закавказья.

Можно достичь курортов черноморского побережья Грузии и из Сочи на «ракете на подводных крыльях» — судне советского периода постройки. Этот путь не легче сухопутного — время в пути оставляет примерно 12 часов.

«А ехать на такси из Еревана до Батуми или Кобулети можно вообще сутки», — так говорят те, кто этим летом все же рискнул отправиться на курорты Грузии.

Поэтому большинство российских туристов, у которых не было купленных заранее билетов на этот летний сезон и не было на руках оплаченной и неотменяемой брони отелей, предпочли не испытывать на себе трудности пути до Грузии и выбрали для отдыха другие направления.