Умер актер Шарль Жерар

AFP: французский актер Шарль Жерар умер в Париже в возрасте 92 лет

Известный французский актер Шарль Жерар умер в возрасте 92 лет в одной из больниц Парижа. Об этом в четверг сообщило агентство France Presse.

Жерар известен тем, что был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша , который снял его почти в 20 своих картинах. Как указывает агентство, актер также дружил с Жан-Полем Бельмондо , с которым в молодости боксировал на ринге. Во время одного из поединков Бельмондо случайно сломал Жерару нос, который впоследствии стал своего рода визитной карточкой актера.

Российскому зрителю актер запомнился второстепенными ролями во французских фильмах Клода Зизи "Чудовище" (1977), Франсиса Вебера "Игрушка", Клода Лелюша "Мужчина и женщина: 20 лет спустя" и многих других.

Жерар родился 1 декабря 1926 года в Марселе в семье выходцев из Армении, его настоящая фамилия была Ачемян.