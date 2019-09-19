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Колонии-поселения смогут открывать филиалы при заводах 

Российская Газета 1 час назад
Колонии-поселения смогут открывать филиалы при заводах
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции России подготовило пакет проектов, прописывающих порядок создания филиалов колоний-поселений и исправительных центров.
Недавно принятый Госдумой закон разрешает открывать филиалы казенных домов при крупных предприятиях. Обустраиваться такие участки будут за счет бизнеса, но с соблюдением всех требований закона. Естественно, граждане заключенные будут оставаться под надзором граждан начальников.
Плюс такой системы в том, что заключенные получат возможность трудиться, зарабатывать, погашать долги по искам. А предприятия получат рабочие руки. До принятия закона тюремное ведомство несколько лет проводило эксперимент в некоторых регионах. Сотрудничество оказалось взаимовыгодным.
По данным Федеральной службы исполнения наказаний России, на 1 сентября в колониях-поселениях отбывали наказание 33,2 тысячи осужденных. Всего в стране действует 122 колонии-поселения.
Около трети заключенных из колоний-поселений не трудоустроены. Проблема в том, что поблизости работы больше нет, а какое-нибудь предприятие расположено слишком далеко. Каждый день не наездишься.
Шанс поработать на больших государственных стройках и предприятиях получат либо те, кто сел за нетяжкое преступление на небольшой срок, либо заключенные, которым режим был смягчен.
Филиалы должны открываться в пределах того региона, где находится базовая колония. Конечно, открыть небольшой участок при крупном заводе проще, чем разворачивать там колонию.
Также открывать участки на предприятиях смогут исправительные центры. В них осужденные отбывают принудительные работы — пока еще новое наказание. Сейчас его отбывают 3,4 тысячи человек.
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Общество , Госдума , Минюст РФ
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