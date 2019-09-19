Названа причина смерти Сергея Афанасьева

В Союзе кинематографистов России назвали причину смерти актера Сергея Афанасьева, передает "Рен ТВ".
Как отметили в организации, 62-летний Афанасьев страдал от продолжительной болезни. Коллеги вспоминают артиста как талантливого, доброго и мужественного человека.
Сергей Афанасьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сыграл в кино около 90 ролей, в частности, играл в картинах "Дальнобойщики", "Земской доктор", "Час Волкова", "Дипломат".
О смерти Афанасьева стало известно 19 сентября 2019 года.