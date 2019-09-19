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Стала известна причина смерти Сергея Афанасьева 

Газета.Ru 43 минуты назад
Названа причина смерти Сергея Афанасьева
Фото: РИА Новости
В Союзе кинематографистов России назвали причину смерти актера Сергея Афанасьева, передает "Рен ТВ".
Как отметили в организации, 62-летний Афанасьев страдал от продолжительной болезни. Коллеги вспоминают артиста как талантливого, доброго и мужественного человека.
Сергей Афанасьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сыграл в кино около 90 ролей, в частности, играл в картинах "Дальнобойщики", "Земской доктор", "Час Волкова", "Дипломат".
О смерти Афанасьева стало известно 19 сентября 2019 года.
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Общество , Сергей Афанасьев , РЕН ТВ
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