Названа причина смерти Сергея Афанасьева

Стала известна причина смерти Сергея Афанасьева

Как отметили в организации, 62-летний Афанасьев страдал от продолжительной болезни. Коллеги вспоминают артиста как талантливого, доброго и мужественного человека.

Сергей Афанасьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сыграл в кино около 90 ролей, в частности, играл в картинах "Дальнобойщики", "Земской доктор", "Час Волкова", "Дипломат".

О смерти Афанасьева стало известно 19 сентября 2019 года.