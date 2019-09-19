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Рунет выбирает Персону года: стартовал прием заявок на Премию Рунета 

Партнерский материал 32 минуты назад
Стартовал прием заявок на Премию Рунета
Фото: РАЭК
Официально стартовал прием заявок на Премию Рунета — старейшей и самой престижной награды российской интернет-отрасли. Организатором Премии Рунета выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций.
В 2019 года Премия Рунета будет вручена в семи основных номинациях:
  1. «Государство и общество»
  2. «Экономика и бизнес»
  3. «Здоровье и отдых»
  4. «Технологии и инновации»
  5. «Образование и кадры»
  6. «СМИ и массовые коммуникации»
  7. «Персона Рунета»
Отметим, что в 2019 году впервые вводится номинация «Персона Рунета». Кроме того, в 2019 году в честь 25-летия Рунета будут действовать специальные правила для проектов, зарегистрированных в национальном домене.RU.

Народное голосование

Одновременно в рамках проведения Конкурса проводится Всероссийская онлайн-акция «Народное голосование», в которой сможет принять участие каждый желающий из разработчиков проектов, а любой интернет-пользователь сможет отдать свой голос за понравившийся проект.
По итогам голосования интернет-пользователей в онлайн-акции «Народное голосование» будут определены 10 проектов, набравших наибольшее количество голосов интернет-пользователей. Победители «Народного голосования» будут награждены призами и дипломами, из них: 1 победитель, награждается призом и дипломом «Народный лидер», 9 победителей награждаются дипломами «Народная десятка».

Специальные номинации

Традиционно, Премия Рунета будет вручена и в специальной номинации. В этом году награда найдет своих героев в специальных номинациях:
  1. «25RU: Специальная награда Оргкомитета 25-летия Рунета»
  2. «Молодые лидеры Рунета»
Подать заявку на соискание заветной статуэтки Премии Рунета 2019 можно на официальном сайте: premiaruneta.ru.
Приём заявок продлится до 14 ноября 2019 года.
К участию допускаются проекты, организации и ресурсы, внесшие значительный вклад в развитие Рунета в 2018 и 2019 годах. Торжественная церемония вручения Премии Рунета состоится в декабре 2019 года в Москве.

Правила приема заявок

Номинирование на участие в Конкурсе «Премия Рунета» — платное. Стоимость подачи заявки составляет 15 000 рублей (включая налоги) — при условии подачи и оплаты заявки до конца августа 2019, в дальнейшем стоимость подачи заявки будет расти.
Подать заявку на соискание награды в «Народном голосовании» можно бесплатно. Также для специальных групп участников (социально значимые проекты, некоммерческие организации и пр.) возможна бесплатная подача заявки в основных номинациях — решение об этом принимается Оргкомитетом конкурса по итогам рассмотрения таких заявок.
Прием заявок завершится в конце октября 2019 года, после чего состоится двухэтапное экспертное голосование. По итогам первого этапа голосования будут определены т.н. short-листы (лидеры в каждой из номинаций). По итогам второго этапа в каждой номинации будут выявлены три равнозначных победителя (лауреаты Премии Рунета 2019).

О Премии Рунета

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров. Премия Рунета присуждается в 15-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 450 организаций.
В разные годы лауреатами Премии Рунета становили знаковые интернет-проекты: Русская Википедия, Yota, Афиша, ВКонтакте, Ozon.ru, Яндекс, Бойцовский клуб, ЯПлакалъ, Юла и многие другие.
Официальный сайт: premiaruneta.ru.
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Комментарии
Общество , Yota , Яндекс
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