Рунет выбирает Персону года: стартовал прием заявок на Премию Рунета

Официально стартовал прием заявок на Премию Рунета — старейшей и самой престижной награды российской интернет-отрасли. Организатором Премии Рунета выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций.

В 2019 года Премия Рунета будет вручена в семи основных номинациях:

«Государство и общество» «Экономика и бизнес» «Здоровье и отдых» «Технологии и инновации» «Образование и кадры» «СМИ и массовые коммуникации» «Персона Рунета»

Отметим, что в 2019 году впервые вводится номинация «Персона Рунета». Кроме того, в 2019 году в честь 25-летия Рунета будут действовать специальные правила для проектов, зарегистрированных в национальном домене.RU.

Народное голосование

Одновременно в рамках проведения Конкурса проводится Всероссийская онлайн-акция «Народное голосование», в которой сможет принять участие каждый желающий из разработчиков проектов, а любой интернет-пользователь сможет отдать свой голос за понравившийся проект.

По итогам голосования интернет-пользователей в онлайн-акции «Народное голосование» будут определены 10 проектов, набравших наибольшее количество голосов интернет-пользователей. Победители «Народного голосования» будут награждены призами и дипломами, из них: 1 победитель, награждается призом и дипломом «Народный лидер», 9 победителей награждаются дипломами «Народная десятка».

Специальные номинации

Традиционно, Премия Рунета будет вручена и в специальной номинации. В этом году награда найдет своих героев в специальных номинациях:

«25RU: Специальная награда Оргкомитета 25-летия Рунета» «Молодые лидеры Рунета»

Подать заявку на соискание заветной статуэтки Премии Рунета 2019 можно на официальном сайте: premiaruneta.ru

Приём заявок продлится до 14 ноября 2019 года.

К участию допускаются проекты, организации и ресурсы, внесшие значительный вклад в развитие Рунета в 2018 и 2019 годах. Торжественная церемония вручения Премии Рунета состоится в декабре 2019 года в Москве.

Правила приема заявок

Номинирование на участие в Конкурсе «Премия Рунета» — платное. Стоимость подачи заявки составляет 15 000 рублей (включая налоги) — при условии подачи и оплаты заявки до конца августа 2019, в дальнейшем стоимость подачи заявки будет расти.

Подать заявку на соискание награды в «Народном голосовании» можно бесплатно. Также для специальных групп участников (социально значимые проекты, некоммерческие организации и пр.) возможна бесплатная подача заявки в основных номинациях — решение об этом принимается Оргкомитетом конкурса по итогам рассмотрения таких заявок.

Прием заявок завершится в конце октября 2019 года, после чего состоится двухэтапное экспертное голосование. По итогам первого этапа голосования будут определены т.н. short-листы (лидеры в каждой из номинаций). По итогам второго этапа в каждой номинации будут выявлены три равнозначных победителя (лауреаты Премии Рунета 2019).

О Премии Рунета

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров. Премия Рунета присуждается в 15-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 450 организаций.