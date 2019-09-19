Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малышева дала советы молодым проституткам 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Малышева дала советы молодым проституткам
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Малышева дала несколько советов 22-летней девушке, работающей проституткой. По ее мнению, молодой женщине следует обратиться за помощью к государству, чтобы вернуться к нормальной жизни. Фрагмент передачи «Жить здорово» доступен на YouTube.
Анонимная героиня программы заявила, что с 14 лет занималась проституцией, чтобы поддержать семью: у нее два маленьких брата, а их мать больна алкоголизмом. Она захотела начать другую жизнь, но не знает, как это сделать.
Малышева посоветовала ей переехать в другой город и передать заботу о близких государству. По ее мнению, матери девушки требуется лечение, а младших детей в семье следует передать в интернат. Ведущая назвала героиню ответственной и смелой за ее решение кардинально поменять жизнь.
Эксперты в студии заметили, что профессия проститутки сопряжена с огромным количеством риском, в том числе с опасностью для жизни. Они вспомнили историю погибшей летом Екатерины Семочкиной, которую убил и расчленил ревнивый ухажер. Врач Андрей Продеус также заметил, что такие женщины подвержены не только половым инфекциям, но и могут стать бесплодными.
Ранее Малышева дала советы любителям заниматься сексом при аневризме. По ее мнению, больным с таким диагнозом следует измерять давлением перед интимной близостью.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Последние новости
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Иран пригрозил «тотальной войной» Иран пригрозил «тотальной войной» Начались переговоры по транзиту газа через Украину Начались переговоры по транзиту газа через Украину
Комментарии1
Общество , Другое , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Браку Богомолова и Собчак предсказали скорую смерть
Браку Богомолова и Собчак предсказали скорую смерть
Пересмотрена эволюция человека
Пересмотрена эволюция человека1
Умер актер Сергей Афанасьев
Умер актер Сергей Афанасьев
Пьяный пилот устроил дебош и пропустил свой рейс
Пьяный пилот устроил дебош и пропустил свой рейс2
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности73
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение