«Просто спросить»: россиянам предложили новую медуслугу

В одной из больниц Калининграда начали оказывать услугу «Просто спросить». Об этом паблику «Типичный Калининград» рассказала подписчица, а РИА Новости — подтвердили в местном Министерстве здравоохранения

Вчера вечером «Типичный Калининград» опубликовал снимок терминала в городской больнице №3 в Калининграде. Помимо записи на прием, прикрепления и других традиционных для медицинских учреждений услуг на его экране упомянута услуга «Просто спросить».

На другом фото, опубликованном пабликом, подписчица, которая прислала оба снимка, держит распечатанный талон с номером и названием той же услуги.

В Министерстве здравоохранения Калининградской области РИА Новости подтвердили появление в больнице №3 новой услуги. Свои вопросы ее пользователи в порядке очереди задают старшему регистратору.

Услугу начали оказывать две недели назад. Ею воспользовались уже свыше 500 человек. Вопросы, которые они задавали чаще всего, касались направления в областную больницу, попадания на прием к тому или иному специалисту, времени, когда специалисты принимают, а также мест вакцинации.