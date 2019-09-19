Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина 

РИА Новости + ещё 8 41 минуту назад
В детсаду объяснили меню с солью вместо ужина
Фото: РИА Новости
Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, была опубликована фотография меню из детского сада № 293. В графах "завтрак", "обед" и "полдник" указаны полноценные блюда, а в графе "ужин" — "соль, шесть граммов".
"В детском саду 18 сентября ужина вообще не было, так как в этот день в учреждении было отключено электричество, о чем накануне была получена телефонограмма. Работники детского сада предупредили заранее родителей воспитанников, и детей забирали раньше", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в подобных случаях можно не указывать, что было на ужин, оставлять пустой строку меню, но программа автоматически выдала "соль".
В детсаду подтвердили, что детей на ужин солью не кормили — этот норматив был указан программой из расчета использования соли за весь день.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Последние новости
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк Ученые нашли страшную опасность зубных имплантатов Ученые нашли страшную опасность зубных имплантатов Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Комментарии
Общество , Другое , РИА Новости , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Браку Богомолова и Собчак предсказали скорую смерть
Браку Богомолова и Собчак предсказали скорую смерть
Пересмотрена эволюция человека
Пересмотрена эволюция человека1
Умер актер Сергей Афанасьев
Умер актер Сергей Афанасьев
Пьяный пилот устроил дебош и пропустил свой рейс
Пьяный пилот устроил дебош и пропустил свой рейс2
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности73
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение